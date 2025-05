HOPR

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

NaamHOPR

PositieNo.917

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.14%

Circulerende voorraad341,173,813

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad394,545,361

Circulatiesnelheid0.3411%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.97174497,2021-03-01

Laagste prijs0.03156245371074905,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

