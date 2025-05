HOOK

Hooked Protocol is building the on-ramp layer for massive Web3 adoption, providing tailored Learn and Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

NaamHOOK

PositieNo.734

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.35%

Circulerende voorraad234,748,730.57573897

Maximale voorraad0

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.062533059080115,2023-02-06

Laagste prijs0.08810560470482137,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

