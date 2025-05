HOM

The Homeety platform empowers RWA issuers to tokenize the world and bring the next billion users onchain. Our technology includes content creation leveraging AI, tokenization and seedless Digital Asset Distribution.

NaamHOM

PositieNo.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad5,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit,

Laagste prijs,

Publieke blockchainMATIC

Sector

Sociale media

