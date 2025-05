HNT

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

NaamHNT

PositieNo.103

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)4.00%

Circulerende voorraad183,372,998.1396348

Maximale voorraad223,000,000

Totale voorraad183,372,998.1396348

Circulatiesnelheid0.8223%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit55.218178738443264,2021-11-12

Laagste prijs0.253390913127,2020-06-10

Publieke blockchainSOL

