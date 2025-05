HEI

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

NaamHEI

PositieNo.801

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)8.70%

Circulerende voorraad75,764,846

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad95,703,164

Circulatiesnelheid0.7576%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.3586561844463771,2025-02-13

Laagste prijs0.23297119664169133,2025-04-07

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

