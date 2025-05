HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NaamHEGIC

PositieNo.764

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad703,727,349.1958504

Maximale voorraad3,012,009,888

Totale voorraad3,012,009,888

Circulatiesnelheid0.2336%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.64228275,2021-02-13

Laagste prijs0.004946527298549685,2022-05-12

Publieke blockchainETH

