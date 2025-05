HARD

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

NaamHARD

PositieNo.1927

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.54%

Circulerende voorraad134,791,668

Maximale voorraad0

Totale voorraad200,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.99568479,2021-03-17

Laagste prijs0.00813116393140708,2025-05-31

Publieke blockchainKAVA

Sector

Sociale media

