HAPI

HAPI is an on-chain cybersecurity protocol with trustless oracles preventing hacker attacks.

NaamHAPI

PositieNo.1577

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)10,64%

Circulerende voorraad732 248,42341187

Maximale voorraad1 000 000

Totale voorraad750 779,20666767

Circulatiesnelheid0.7322%

Uitgiftedatum2021-03-07 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit211.78083955,2021-03-21

Laagste prijs0,2021-03-10

Publieke blockchainETH

