GSYS

Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs.

NaamGSYS

PositieNo.4007

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad33,000,000

Totale voorraad33,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.7435343495280362,2023-12-30

Laagste prijs0.01599062730074672,2025-05-29

Publieke blockchainGSYS

Sector

Sociale media

