GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

NaamGODS

PositieNo.474

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)5.81%

Circulerende voorraad371,076,391.0649

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0.7421%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit8.825233783754243,2021-12-10

Laagste prijs0.06425242982107134,2025-04-07

Publieke blockchainETH

