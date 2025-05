GOCHU

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

NaamGOCHU

PositieNo.855

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad11,178,162,712,452

Maximale voorraad29,999,999,950,000

Totale voorraad29,999,999,950,000

Circulatiesnelheid0.3726%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000003030650784551,2025-05-20

Laagste prijs0.000000100066496121,2024-06-07

Publieke blockchainBASE

Sector

Sociale media

