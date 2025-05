GINUX

Green Shiba Inu (GINUX) is a fully decentralized, zero-emission and fairly distributed community-driven token disrupting the meme economy aiming at protecting the environment and supporting the main activists in this field as well as the good causes that matter the most to us all through the support of its green community. It is based on the BSC network.

NaamGINUX

PositieNo.2478

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad3,572,880,055,132

Maximale voorraad10,000,000,000,000

Totale voorraad5,245,959,055,814.6

Circulatiesnelheid0.3572%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.00004609328089689,2021-11-03

Laagste prijs0,2022-08-17

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

