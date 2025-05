GHIBLI

Everyone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

NaamGHIBLI

PositieNo.1627

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)1.65%

Circulerende voorraad999,886,909.994937

Maximale voorraad0

Totale voorraad999,886,909.994937

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.04149693883334753,2025-03-28

Laagste prijs0.002450180458816787,2025-05-31

Publieke blockchainSOL

InleidingEveryone can use AI to generate anime-style images representing Hayao Miyazaki's Ghibli aesthetic.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.