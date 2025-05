GEMS

Gems is a distinguished digital asset launchpad, uniquely positioned within the digital asset arena. Our mission is to unearth genuine 'gems' in the cryptocurrency landscape through rigorous due diligence. We aim to enrich a robust ecosystem for blockchain projects by focusing on launching innovative ventures, expanding communities, penetrating new markets, and leveraging our international network of leaders and supporters to partake in the early stages of these groundbreaking projects.

NaamGEMS

PositieNo.869

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.52%

Circulerende voorraad399,931,237

Maximale voorraad843,303,980

Totale voorraad838,793,459.3

Circulatiesnelheid0.4742%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.32139111116021507,2024-10-18

Laagste prijs0.013651603284725885,2025-04-03

Publieke blockchainETH

