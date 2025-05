GEC

GEC is an intellectual property/manufacturing/logistics firm that invents energy technology, delivers medical devices and software, and launches space missions!

NaamGEC

PositieNo.7956

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad10,000,000

Totale voorraad10,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.6036255484564683,2023-12-06

Laagste prijs0.003730632298480392,2024-12-02

Publieke blockchainETH

InleidingGEC is an intellectual property/manufacturing/logistics firm that invents energy technology, delivers medical devices and software, and launches space missions!

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.