We are the friendliest Gecko on AVAX—Gecko Inu! GECKOAVAX is a project driven by the community, and it belongs solely to the community. It's a community-driven coin in AVAX with genuine utilities.

NaamGECKOAVAX

PositieNo.2201

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad66,190,053,998,912

Maximale voorraad69,420,000,000,000

Totale voorraad69,420,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9534%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000000467178872252,2024-03-18

Laagste prijs0.000000000101538037,2023-12-20

Publieke blockchainAVAX_CCHAIN

