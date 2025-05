GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

NaamGAT

PositieNo.3642

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum2024-04-20 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.5 USDT

Hoogste prijs ooit46.85788471173177,2024-06-25

Laagste prijs0.5029087773066527,2025-04-15

Publieke blockchainGAT

Sector

Sociale media

