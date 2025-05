FYN

Affyn is a Singapore-based company building a blockchain-powered Free to Play, Play-to-Earn mobile Metaverse with integrated geolocation where the virtual and real world converge.Making full use of geolocation capability and AR mechanics, Affyn incorporates the fun element of gaming with blockchain technology such as the utility of NFTs and their official currency, FYN token.

NaamFYN

PositieNo.2388

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,04%

Circulerende voorraad254 033 788

Maximale voorraad1 000 000 000

Totale voorraad1 000 000 000

Circulatiesnelheid0.254%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.6880299812210757,2022-02-01

Laagste prijs0.001223539243674348,2025-05-31

Publieke blockchainMATIC

