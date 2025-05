FXS

Frax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

NaamFXS

PositieNo.169

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)17.86%

Circulerende voorraad90,754,808.91813356

Maximale voorraad99,681,495.59113361

Totale voorraad99,681,495.59113361

Circulatiesnelheid0.9104%

Uitgiftedatum2020-12-21 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit42.67301505828751,2022-04-03

Laagste prijs1.2509860587875596,2025-03-11

Publieke blockchainETH

InleidingFrax is a fractional stabilization coin. The Frax protocol introduced the world to the concept of a cryptocurrency, partly backed by collateral and partly stable by algorithms

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.