FUTURE

A project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

NaamFUTURE

PositieNo.5734

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad119,680,000

Totale voorraad119,680,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit2.9995668883600395,2023-01-07

Laagste prijs0.000007321077276589,2024-04-16

Publieke blockchainBSC

InleidingA project launched in 2021 with the purpose of creating a more stable, promising and safer virtual coin than those already on the market. FUTURECOIN is meant to offer investors the possibility to invest in the future, so we want this coin to offer financial data on all the projects behind it, 100% transparency, and investors to be rewarded with a percentage of the profits coming from the launched projects.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.