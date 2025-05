FURY

Free-to-play post-apocalyptic top-down extraction shooter, powered by a single deflationary token $FURY & NFTs. Built by a team of talents from top web3 projects, AAA titles, Blizzard, Activision, Ubisoft & Unity. Players engage in Co-op or PVPVE battles, scavenge for loot, craft, and strategically develop their character build and hideouts to survive and prevail. A unique blend of strategic role-playing character-building and high-stake extraction mechanics creates an addictive gameplay experience.

NaamFURY

PositieNo.1939

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.96%

Circulerende voorraad48,002,895.00998615

Maximale voorraad120,000,000

Totale voorraad120,000,000

Circulatiesnelheid0.4%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.9501155181044358,2024-05-16

Laagste prijs0.021480904228523747,2025-05-31

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

