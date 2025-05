FUEL

Fuel Network is a state minimized and parallel high throughput layer-2 (L2) blockchain for Ethereum. The Fuel stack is built from the ground up, leveraging the power of a new virtual machine (the FuelVM) in tandem with an unspent transaction output model (UTXOs) and a shared sequencing architecture to deliver incredible performance without compromising verifiability or decentralization.

NaamFUEL

PositieNo.489

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.06%

Circulerende voorraad4,975,921,133.786026

Maximale voorraad∞

Totale voorraad10,099,195,705.123465

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.08448034403918755,2024-12-29

Laagste prijs0.007217400538457314,2025-04-07

Publieke blockchainFUEL

