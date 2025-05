FTON

Leveraging the power of TON & Telegram’s rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram.

NaamFTON

PositieNo.4529

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad500,000,000

Totale voorraad500,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.015151253489270917,2024-11-11

Laagste prijs0.00068198907861118,2025-03-14

Publieke blockchainTONCOIN

Sector

Sociale media

