FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

NaamFTN

PositieNo.201

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)12.69%

Circulerende voorraad436,261,513

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad880,000,000

Circulatiesnelheid0.4362%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.446953398750638,2025-05-30

Laagste prijs0.3849164880140255,2023-01-20

Publieke blockchainFTN

