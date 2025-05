FOR

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

NaamFOR

PositieNo.2068

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad795,000,000

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.795%

Uitgiftedatum2019-04-23 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.02 USDT

Hoogste prijs ooit0.16988121,2021-04-12

Laagste prijs0.000807541113643378,2025-04-14

Publieke blockchainETH

InleidingForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.