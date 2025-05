FLR

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

NaamFLR

PositieNo.64

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0003%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.02%

Circulerende voorraad65,597,253,680.63921

Maximale voorraad0

Totale voorraad103,524,382,576.48975

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.0797,2023-01-10

Laagste prijs0.008263272727488067,2023-10-19

Publieke blockchainFLARE

InleidingFlare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.