EXD

Exorde is a decentralised protocol aimed at selling e-reputation scores for brands, products, celebrities and more. Exorde is a new protocol aimed at collecting and extracting sentiment from social networks all over the world through a decentralised community.

NaamEXD

PositieNo.7700

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad200,000,000

Totale voorraad0

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.48955550031459577,2023-03-20

Laagste prijs0.000069959492414217,2023-09-07

Publieke blockchainETH

InleidingExorde is a decentralised protocol aimed at selling e-reputation scores for brands, products, celebrities and more. Exorde is a new protocol aimed at collecting and extracting sentiment from social networks all over the world through a decentralised community.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.