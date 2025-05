EVADORE

Evadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

NaamEVADORE

PositieNo.3054

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)%0,00

Circulerende voorraad173.823.400

Maximale voorraad1.000.000.000

Totale voorraad1.000.000.000

Circulatiesnelheid0.1738%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2899743521882474,2023-10-06

Laagste prijs0.000046191499608699,2025-04-03

Publieke blockchainTONCOIN

Sector

