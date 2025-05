EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

NaamEURI

PositieNo.539

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)21.03%

Circulerende voorraad41,621,605.55

Maximale voorraad∞

Totale voorraad41,621,605.55

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.1569833769227822,2025-04-21

Laagste prijs1.018151620054694,2025-01-13

Publieke blockchainETH

