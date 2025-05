EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

NaamEUL

PositieNo.256

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3,87%

Circulerende voorraad18 385 045,06742466

Maximale voorraad27 182 818,28459045

Totale voorraad27 182 818,28459045

Circulatiesnelheid0.6763%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit12.968652139091759,2022-09-11

Laagste prijs1.4404454386373047,2023-06-15

Publieke blockchainETH

