ETP

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

NaamETP

PositieNo.4390

Marktkapitalisatie$0,00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0,00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0,00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad100 000 000

Totale voorraad86 288 086,15227084

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum2017-02-11 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0,117 USDT

Hoogste prijs ooit6.239649772644043,2017-06-06

Laagste prijs0.003103566060296761,2025-03-13

Publieke blockchainETP

Sector

Sociale media

