ETHFI

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

NaamETHFI

PositieNo.147

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)59.74%

Circulerende voorraad327,804,589

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.3278%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit8.571552781361902,2024-03-27

Laagste prijs0.405753344673152,2025-04-07

Publieke blockchainETH

