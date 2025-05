ETERNAL

Cryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

NaamETERNAL

PositieNo.5884

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad5,000,000

Totale voorraad5,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit801.5903531663155,2021-11-25

Laagste prijs0.10017986450106002,2023-08-21

Publieke blockchainBSC

InleidingCryptomines is an Play to Earn NFT game where you'll progress by acquiring Mining Power. MP is limited by the amount of workers you've currently minted and hired, the more Mining power you have, more options will be unlocked by the federation, harder difficulties, and greater rewards await on the most difficult Planets.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.