ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

NaamETC

PositieNo.36

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0007%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)71.61%

Circulerende voorraad152,124,559.55352926

Maximale voorraad210,700,000

Totale voorraad210,700,000

Circulatiesnelheid0.7219%

Uitgiftedatum2015-11-01 00:00:00

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven0.7523 USDT

Hoogste prijs ooit176.15769168,2021-05-06

Laagste prijs0.45244601368904114,2016-07-25

Publieke blockchainETC

Sector

Sociale media

