EQB

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

NaamEQB

PositieNo.1003

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.13%

Circulerende voorraad33,705,076.47725033

Maximale voorraad100,000,000

Totale voorraad100,000,000

Circulatiesnelheid0.337%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.0650397969114989,2024-04-23

Laagste prijs0.010829351961722994,2023-11-21

Publieke blockchainARB

InleidingEquilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.