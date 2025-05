ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

NaamELIX

PositieNo.1887

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.14%

Circulerende voorraad245,925,876.77188587

Maximale voorraad1,500,000,000

Totale voorraad1,499,994,210.560958

Circulatiesnelheid0.1639%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.18068135424224743,2024-05-30

Laagste prijs0.004016229385088319,2025-04-09

Publieke blockchainSOL

