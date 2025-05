ELAND

Etherland is building the world's first Encrypted Decentralized Storage solution, with access automated and arbitrated by on-chain identification. The resulting products (ProApp, Real-Estate FileSystem) are first applied in the real estate industry, natively solving all inherent issues.

NaamELAND

PositieNo.2353

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.11%

Circulerende voorraad38,676,984.62

Maximale voorraad0

Totale voorraad41,024,063

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.2663369613380474,2024-03-29

Laagste prijs0.001999850457850587,2023-11-17

Publieke blockchainETH

Sector

Sociale media

