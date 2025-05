EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

NaamEKTA

PositieNo.2962

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.01%

Circulerende voorraad34,769,778

Maximale voorraad420,000,000

Totale voorraad220,500,000

Circulatiesnelheid0.0827%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit10.42278917,2021-09-18

Laagste prijs0,2021-11-01

Publieke blockchainBSC

