EGAX

Egochain is a public, permissionless Layer 1 blockchain protocol aimed at fast-tracking the global shift to EVs. It combines Cosmos' rapid transactions and compatibility with Ethereum's developer ecosystem.

NaamEGAX

PositieNo.4729

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad10,000,000

Totale voorraad10,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.058478229826881,2024-06-17

Laagste prijs0.014522967737739458,2025-05-27

Publieke blockchainEGAX

Sector

Sociale media

