EDU

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

NaamEDU

PositieNo.510

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)2.47%

Circulerende voorraad410,715,985

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.4107%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit1.6841468160643183,2023-04-29

Laagste prijs0.09420856728557322,2025-04-07

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

