EDLC

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

NaamEDLC

PositieNo.5151

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad5,516,931,200

Totale voorraad5,516,931,200

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit28.556052078705115,2024-11-30

Laagste prijs0.008241646516933852,2025-01-27

Publieke blockchainETH

InleidingEdelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.