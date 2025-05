ECOTERRA

People and businesses are rewarded in a Web3 ecosystem to generate eco-conscious actions.

NaamECOTERRA

PositieNo.4147

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad2,000,000,000

Totale voorraad1,970,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.010914999558565047,2023-07-14

Laagste prijs0.000190268147957888,2025-04-09

Publieke blockchainETH

InleidingPeople and businesses are rewarded in a Web3 ecosystem to generate eco-conscious actions.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.