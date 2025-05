DYP

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

NaamDYP

PositieNo.1985

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.15%

Circulerende voorraad155,957,440

Maximale voorraad0

Totale voorraad229,926,862

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.107288583089982,2024-04-12

Laagste prijs0.005630592263406278,2025-05-28

Publieke blockchainETH

