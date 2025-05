DYOR

Dyor is redefining decentralized investing with AI-powered SocialFi app. Manage wallets & copy-trade popular AI Agents across chains, follow trades & token picks of best KOLs and profitable wallets in one app on iOS & Android. Easiest app to invest your next dollar onchain.

NaamDYOR

PositieNo.4577

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad0

Totale voorraad800,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.030708025856337102,2025-01-29

Laagste prijs0.001180615868154051,2025-05-15

Publieke blockchainBASE

InleidingDyor is redefining decentralized investing with AI-powered SocialFi app. Manage wallets & copy-trade popular AI Agents across chains, follow trades & token picks of best KOLs and profitable wallets in one app on iOS & Android. Easiest app to invest your next dollar onchain.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.