DYDX

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

NaamDYDX

PositieNo.125

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel0.0001%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.71%

Circulerende voorraad776,686,426.9863616

Maximale voorraad0

Totale voorraad889,308,850

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit4.52847355533478,2024-03-07

Laagste prijs0.4954160610125806,2025-04-09

Publieke blockchainNONE

