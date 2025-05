DVI

Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City.

NaamDVI

PositieNo.1112

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.04%

Circulerende voorraad970,200,000

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad1,000,000,000

Circulatiesnelheid0.9702%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit3.155239604780997,2021-11-21

Laagste prijs0,2020-11-11

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

