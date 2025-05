DRX

DoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

NaamDRX

PositieNo.4075

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad0

Maximale voorraad203,120,000,000

Totale voorraad203,120,000,000

Circulatiesnelheid0%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.000060275530000832,2024-12-19

Laagste prijs0.000000804941950406,2025-04-09

Publieke blockchainEGLD

InleidingDoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door cmc verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.