DIGI

DIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

NaamDIGI

PositieNo.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0

Circulerende voorraad--

Maximale voorraad0

Totale voorraad100,000,000,000

Circulatiesnelheid%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit,

Laagste prijs,

Publieke blockchainBSC

InleidingDIGI is a GameFi project built on the Telegram platform. Designed to operate entirely within Telegram without requiring a separate website or app, it offers exceptional accessibility and scalability. Users can play games directly in Telegram, earn DIGI tokens through gameplay, and utilize them in various ways. By focusing on a pure in-game economy, DIGI aims to create an ecosystem that is easy for anyone to join and enjoy.

Sector

Sociale media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: De door verstrekte gegevens mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies.

BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.
Zoeken
Favorieten
DIGI/USDT
MineD
----
--
24u hoog
--
24u laag
--
24u volume (DIGI)
--
24-uurs bedrag (USDT)
--
Grafiek
Info
Orderboek
Markttransacties
Orderboek
Markttransacties
Orderboek
Markttransacties
Markttransacties
Spot
Openstaande orders (0)
Ordergeschiedenis
Handelsgeschiedenis
Openstaande posities (0)
MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.MEXC is jouw gemakkelijkste weg naar crypto. Ontdek 's werelds toonaangevende cryptobeurs voor het kopen, verhandelen en verdienen van crypto. Verhandel Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en meer dan 3,000 altcoins.
DIGI/USDT
--
--
‎--
24u hoog
--
24u laag
--
24u volume (DIGI)
--
24-uurs bedrag (USDT)
--
Grafiek
Orderboek
Markttransacties
Info
Openstaande orders (0)
Ordergeschiedenis
Handelsgeschiedenis
Openstaande posities (0)
Loading...