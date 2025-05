DICE

KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT.

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)0.00%

Circulerende voorraad427,031,230.49

Maximale voorraad1,000,000,000

Totale voorraad999,999,999

Circulatiesnelheid0.427%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit0.1508241261083681,2022-08-16

Laagste prijs0.00248291172121693,2025-04-16

Publieke blockchainKLAY

Sociale media

