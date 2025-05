DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

NaamDECHAT

PositieNo.2521

Marktkapitalisatie$0.00

Volledig verwaterde marktkapitalisatie$0.00

Marktaandeel%

Handelsvolume/marktkapitalisatie (24 uur)3.63%

Circulerende voorraad4,895,047

Maximale voorraad25,000,000

Totale voorraad25,000,000

Circulatiesnelheid0.1958%

Uitgiftedatum--

De prijs waartegen het actief voor het eerst werd uitgegeven--

Hoogste prijs ooit8.743363868481442,2024-03-11

Laagste prijs0.021114458728950337,2025-04-11

Publieke blockchainBSC

Sector

Sociale media

